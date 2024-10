14-Jähriger verursachte Großbrand „aus Langeweile“

Parfum diente als Brandbeschleuniger

In U-Haft brachte den jungen Wiener ein Großbrand, den er gemeinsam mit den zwei 13-Jährigen nachts in der stillgelegten Brotfabrik in Schwechat (NÖ) verursacht hat. „Was wollten Sie dort?“, fragt Herr Rat. „Wir wollten Geister jagen“, so die kindliche Antwort. – „Aus Langeweile“ seien sie auf die Idee gekommen, ein Lagerfeuer zu machen. Sie stapelten Holzbalken übereinander und besprühten diese mit Parfum, ehe sie das Feuerzeug zückten. Die Flammen breiteten sich rasant aus: „Wir wollten sie noch austreten, aber es war zu spät.“ – fünf Feuerwehren mussten kommen, um die Feuerbrunst zu löschen.