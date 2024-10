„Es tut mir ein bisschen weh, da zuzuschauen!“

In der Nacht auf Donnerstag startet Jakob Pöltl in der milliardenschweren NBA in seine neunte Saison. Der „Krone“ erzählte der 2,13 Meter große Wiener, was er sich sportlich erhofft, wann er seinen letzten Strafzettel kassierte, was in Toronto viel teurer ist als in Wien und wann er beim Fernsehschauen Bauchschmerzen bekommt.