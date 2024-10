Unbekannte legten in einer Wiese Rattengift aus

In einen Teebeutel gefüllt

Die Substanz wurde in einem Teebeutel gefüllt und offenbar gezielt zur Aufnahme durch Tiere in der Wiesenfläche abgelegt. Die Örtlichkeit wird regelmäßig mit Hunden aufgesucht. Bislang langten keine Anzeigen hinsichtlich erkrankter, oder verendeter Tiere mit Vergiftungserscheinungen ein. Um Vorsicht im dortigen Bereich wird ersucht.