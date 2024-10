„Universum“: Hermann Maier erkundet das Zillertal

Es ist in der Info zur Sendung die Rede, dass man die Gegend abseits des paradiesischen Klischees präsentiert. Was ist denn genau damit gemeint? Was wird denn ins Licht gerückt, das bislang vielleicht nicht so bekannt war?

Das um und auf ist ein Team, das sich genau mit dieser Thematik befasst und sie in eine Art Drehbuch verpackt – was natürlich in Bezug auf die Natur und gewisse Unwägbarkeiten wie das Wetter nicht immer einfach ist. Das Ziel bleibt generell, Sachen zu beleuchten und den Zuschauern zu präsentieren, die sie in dieser Form noch nicht kannten. Da hat das Zillertal einiges zu bieten.