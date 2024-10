Auto landete im Graben: Drei Verletzte

Beide Fahrzeuglenker sowie der 24-jährige Beifahrer der Pinzgauerin wurden bei dem Unfall verletzt und von der Rettung in die Krankenhäuser Zell am See, St. Johann in Tirol und Kufstein eingeliefert. Ein Alkotest bei den Autolenkern verlief negativ. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die B164 war für die Aufräumarbeiten eine Stunde gesperrt.