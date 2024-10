Abfuhr im Tollhaus! „Wir haben es verschenkt“

So geht’s am kommenden Samstag daheim wohl nur mehr um einen versöhnlichen Abschied, bleibt vor allem die Kulisse in Chalkida in Erinnerung. „Mein erstes Spiel vor ,echten‘ Fans. Beeindruckend und richtig cool“, fand Bergmann – Kolar: „Ich habe schon viel erlebt. Aber so eine Stimmung hätte ich gerne immer.“ Am Sonntag ging‘s für den Tross in das gut eine Busstunde entfernte Athen. Einige nutzten die Zeit, um die Akropolis zu besichtigen. Trainer Peter Eckl gab den Spielern mit, sich auch noch Gedanken über positive und negative Aspekte des Europacup-Auftrittes zu machen.