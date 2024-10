Pilz und Bontus räumen für Paris noch einmal ab

Zur Mannschaft des Jahres wurde Frauen-Fußball-Serienchampion SKN St. Pölten gekürt. Die „Wölfinnen“ konnten erneut das Double holen und sicherten sich somit den neunten Meister- sowie den zehnten Cup-Titel in Folge, zeigten zuletzt auch in der Champions League mit dem 2:3 gegen ManCity in der Gruppenphase auf.