„Demokratischer Staat mit FPÖ nicht zu regieren“

„Wer Frauenrechte schützen will, kann Kickl nicht zu Kanzler machen“

Weiters sei man mit Kickl inhaltlich in anderen Themenbereichen nicht kompatibel, etwa was das Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder generell Menschenrechte angehe: „Wer Frauenrechte schützen und stärken will, kann Kickl nicht zum Kanzler machen.“