Erstmals wird eine Frau Kärntens Chefanklägerin

Die zweifache Mutter, verheiratet mit einem Rechtsanwalt, ist seit 24 Jahren Staatsanwältin: „Mit Leib und Seele“, sagt sie im „Krone“-Gespräch. Ihre größten Herausforderungen für die Leitung sieht sie in den neuen Anforderungen in der Strafverfolgung, wo sich die Schwerpunkte immer mehr zu schwerer Gewalt und auch in den Bereich Cybercrime verlagern, aber vor allem in der Mitarbeiterführung.