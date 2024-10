Ein Sonntag in der Natur mit Maggie Entenfellner

Gleich zweimal ist „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner heute Nachmittag auf ORF 2 im Einsatz. In einer brandneuen Folge von „Tierische Augenblicke“ (16 Uhr) gibt es wieder wertvolle Tipps, Tricks und Wissen zum Thema Haustiere. Das ORF-Tiermagazin ist dieses Mal etwa bei Kabarettistin Angelika Niedetzky zu Gast, die mit ihrer geliebten Hündin Maia in Tulln lebt. Kennengelernt haben sie einander schon vor sieben Jahren am Strand von Sri Lanka.