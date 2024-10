Bestattung bis Ampeln: Wenn das Land stillsteht

Erst in der Vorwoche hatte die Abteilung eine Übung durchgeführt, bei der versucht wurde, sämtliche 286 steirische Gemeinden per Funk zu erreichen. Das sei gelungen, aber es gab auch Probleme mit sogenannten Push-Nachrichten auf die Mobiltelefone von ausgewählten Personenkreisen. Das wolle man laut Eitner im kommenden Jahr überarbeiten und von SMS-Nachrichten möglicherweise gleich auf das zuletzt eingeführte Cell Broadcast, über das Warnungen an die gesamte Bevölkerung eines Gebietes, Bezirks oder Landes ausgegeben werden können, umsteigen.