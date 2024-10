Musikschule Linz: Draculas Haus- und Hofmusik

Kurt Schwertsik, einer der größten zeitgenössischen Komponisten, geht neuerdings in die Musikschule Linz. „Ich arbeite hier mit Schülern und Lehrern zusammen“, sagt er im Talk. Denn er weiß selbst am besten, wie seine Werke zu spielen sind. Das große Finale: Das Konzert „Draculas Haus- und Hofmusik“ am Dienstag im Linzer Central.