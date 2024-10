Afghanistans rechtlose Frauen

ANDERERSEITS wird mit diesem Urteil für die kriminellen Schlepperorganisationen ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Das Argument, dass man nur die Frauen voraus nach Europa schicken müsse, um dann über diese mittels Familiennachzug ganze Sippen in das gelobte Land, also nach Österreich und Deutschland oder anderswo in die EU kommen zu lassen, wird sich rund um den Hindukusch gewiss sehr rasch herumsprechen. Und auch wenn Österreich an der Einzelfallprüfung für afghanische Frauen festhalten will, dürfte doch keine einzige von ihnen zurückgewiesen werden. Und noch eine Randbemerkung: Das Problem der afghanischen Frauen ist es in den allermeisten Fällen nicht, dass sie nicht studieren dürfen, sondern vielmehr, dass sie und ihre Familien nicht verhungern.