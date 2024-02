Hollywood liebt Österreich - nicht nur als Kulisse

Kate Winslet, Nicole Kidman und Natalie Portman - was diese Frauen alle miteinander eint? Es ist jedenfalls nicht „nur“, dass alle Oscar-Preisträgerinnen sind. Denn sie alle drehen internationale Produktionen in Österreich. Aktuell ist es Kidman, Portman ist im Anflug und Winslet versprach bald wieder zu kommen. Warum Hollywood so sehr auf uns als Filmland wohl abfährt?