Sanierung von Notschlafstelle dauert länger

Rund 90 Obdachlose haben am Innsbrucker Schusterbergweg eine Anlaufstelle für die Nacht. Doch diese musste Anfang Oktober vorübergehend geschlossen werden. Die hygienischen Zustände waren nicht mehr tragbar. Seither müssen die Obdachlosen in einem Zelt bzw. in einem Ersatzquartier versorgt werden.