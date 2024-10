Stau-Alarm: „Weltgrößter Parkplatz“ bald in Tirol

Verlagerung auf Schiene als Ziel

Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel stand am Mittwoch dem Verkehrsausschuss des deutschen Bundestages in Berlin Rede und Antwort. Es ging um die Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel, die in Bayern von Bürgerinitiativen blockiert werden. „Das bis 2040 berechnete gesteigerte Verkehrsaufkommen kann nur bewältigt werden, wenn Lkw auf die Schiene verlagert werden, der individuelle Reiseverkehr durch attraktive Angebote der öffentlichen Anreise reduziert wird und gleichzeitig weitere Maßnahmen getroffen werden, um die Verlagerung auf die Schiene auf europäischer Ebene attraktiv und ökonomisch tragbar zu gestalten“, verweist der Landesrat auf die Forderungen Tirols, bürokratische Hürden im Schienengüterverkehr abzubauen und Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene herzustellen sowie das von Tirol forcierte digitale Verkehrsmanagement für Lkw am Brennerkorridor als Pilotregion einzuführen.