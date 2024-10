Brenner: Mattle-Appell an durchreisende Touristen

Bereits am Wochenende in Kraft

Bei einem gemeinsamen Treffen mit Polizei und Asfinag wurden weitere Maßnahmen beschlossen, um das Risiko eines Verkehrsinfarkts zu minimieren: Dazu gehören Anpassungen des Lkw-Dosierkalenders an Bauarbeiten auf der Luegbrücke, eine Verlängerung von Pkw-Abfahrverboten mit Aufstockung von Kontrollpersonal, zusätzliche Verkehrsposten in Baustellenbereichen und eine Dosierampel Richtung Norden.