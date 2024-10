Weltcup-Comeback? Vonn fühlt sich „unglaublich“

Training in Sölden

Zuletzt war Vonn beim Training auf dem Rettenbachgletscher in Sölden gesehen worden, wo nächste Woche die ersten Weltcup-Rennen anstehen. Der österreichische Abfahrtstrainer Sepp Brunner wurde in der Schweizer Zeitung Blick zitiert, dass er Vonn dabei beobachtet habe, wie sie „in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven trainiert“ habe.