Lindsey Vonn heizt Comeback-Gerüchte an

In ihrer Karriere feierte Vonn 82 Weltcup-Erfolge und ist damit hinter ihrer Landsfrau Mikaela Shiffrin (97) und dem Schweden Ingemar Stenmark (86) die Nummer drei in der ewigen Bestenliste. „Ich weiß nicht genau, was vor mir liegt, aber ich weiß, dass ich gesund, glücklich und dankbar bin“, so die bald 40-Jährige.