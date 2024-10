Asyl-Grundversorgung nur bei gemeinnütziger Arbeit

Neue Regeln im Dezember

Auch alle, die einen negativen Asylbescheid erhalten, sollen die Grundversorgung verlieren. Als „letzte Leistung“ werde man ihnen dann eine Rückkehrhilfe anbieten, so Doskozil. Bereits im Dezember sollen die neuen Regeln im Landtag beschlossen werden. Schon per Regierungsbeschluss fixiert wurde, dass das Burgenland künftig nur mehr 330 Personen jährlich in die Grundversorgung aufnehmen wird.