Gute Zinsen sorgen für Renaissance des Sparbuchs

Mit dem neuen Angebot will man nicht nur Jugendliche, die sonst vielleicht einen günstigen Online-Mitbewerber nutzen, ansprechen, sondern auch andere Kunden gewinnen, die beispielsweise noch nicht in Aktien oder Fonds investieren, so Erste-Privatkundenvorstand Maximilian Clary und Aldringen. Um die Attraktivität von Wertpapieren generell zu steigern und das Thema Vorsorge zu fördern, fordert man weiterhin die Abschaffung der Wertpapier-KESt von 27,5 Prozent bei Kursgewinnen auf Aktien & Co.