Baby totgeschüttelt: „Kann es mir nicht erklären“

Schon bei Aufnahme im Spital hirntot

Raphael war erst drei Monate alt, als er Anfang Februar bewusstlos in die Klinik Ottakring gebracht wurde. „Weil sein Vater ihn am 3. Februar 2024 so fest geschüttelt hat, dass er massive Kopfverletzungen erlitten hat“, so die Anklägerin. Trotz akuter Behandlung konnten die Ärzte nichts mehr tun – „Das Baby war schon mit Einlieferung ins Krankenhaus hirntot.“