Hisbollah-Angriff auf Israel: Dutzende Verletzte

Der Angriff fand in der Nähe von Binjamina im Bezirk Haifa statt. Der Leiter des israelischen des Rettungsdienstes Magen David Adom, Eli Bin, erklärte, vier Menschen seien in kritischem Zustand, fünf in ernstem Zustand und etwa 14 in mittelschwerem Zustand, wie „Times of Israel“ berichtete.