Gastwirt verzweifelt: Kein Koch trotz 3-Tage-Woche

Acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche – macht insgesamt 40 Stunden. So in etwa sieht die typische Arbeitswoche für die meisten Beschäftigten in unserem Land aus. Während die SPÖ und die Gewerkschaft in der 4-Tage-Woche mit nur 32 Stunden das Arbeitsmodell der Zukunft sehen, wird in einem Restaurant in der Leopoldstadt schon auf die 3-Tage-Woche gesetzt.