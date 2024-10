Burgenländische Kreativszene vor dem Vorhang

Beim traditionsreichen Wettbewerb „Adebar“, der in bewährter Manier von der Wirtschaftskammer Burgenland organisierte wurde, bestachen die Einreichungen wieder durch hohe Qualität. Besonders im Fokus stand der Markenkern „Glory“, der die Werte Transparenz, Ambition und Besonderheit in den Mittelpunkt rückte. Für einen stimmungsvollen Rahmen und eine kurzweilige Preisverleihung in der Csello Mühle sorgten Moderator Philipp Hansa und eine Live-Zuschaltung von Gabi Hiller aus dem Ö3-Studio.