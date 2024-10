Personalnot! Beim Leader könnte der Coach kicken

Beim Leader wirbelt der Krankheitsteufel! Denn bei Kärntner-Liga-Klub Velden könnte am Freitag beim KAC sogar Trainer Marcel Kuster am Feld stehen. „Insgesamt sind fünf Stammspieler krank. Wenn niemand rechtzeitig fit wird, muss ich selbst auflaufen“, erzählt Kuster. In Form ist der 36-Jährige, läuft er doch mit der zweiten Mannschaft als Innenverteidiger in der 2. Klasse B auf. Während sein Bomber Tom Zurga (acht Tore) zuletzt in zwei Partien ohne Treffer blieb, schnürte Kuster am vergangenen Wochenende gegen Rothenthurn II einen „Triplepack“. „Er bleibt trotzdem der Einser-Stürmer“, lacht Kuster.