Tornados im Vorfeld rissen Menschen in den Tod

Bei einem der mutmaßlich durch den Hurrikan ausgelösten Tornados in Fort Pierce an der Ostküste Floridas soll es zu mindestens vier Todesfällen in einer Seniorenwohnanlage gekommen sein, wie der TV-Sender NBC News unter Berufung auf die lokalen Sicherheitsbehörden berichtete. In dem Gebiet soll es etwa 17 Tornados gegeben haben, 100 Häuser seien zerstört worden. Nach Angaben der Plattform PowerOutage.us waren mehr als zwei Millionen Haushalte und Unternehmen in Florida ohne Strom.