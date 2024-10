Auge des Megahurrikans „Milton“ trifft Florida

Rettungseinsätze bereits in der Nacht

Die Behörden bereiteten sich auf umfangreiche Such- und Rettungsaktionen vor, die möglicherweise die ganze Nacht andauern werden. „Das bedeutet, dass fast alle Rettungsarbeiten im Dunkeln mitten in der Nacht durchgeführt werden müssen, aber das ist in Ordnung. Sie werden es schaffen“, so der Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis