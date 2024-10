Nadal hört auf: Emotionale Worte von Federer

Es war Federer, der Nadal zuletzt zum Rücktritt ermutigte. „Die Zeit nagt an einem. Am Schluss ist es dann vielleicht auch hilfreich, eine Entscheidung irgendwann einmal zu treffen. Und dann, wenn es dann vorbei wäre, bist du auch einfach entspannt wieder und sagst: Ach, zum Glück kein Training, zum Glück keine Matches mehr“, hatte der Schweizer am Rande des von ihm mitinitiierten Laver Cup in Berlin gesagt.