Adios! Rafael Nadal beendet glorreiche Karriere

Seine Erfolgsliste ist lang. 92 Turniere gewann Nadal, darunter 22 Grand-Slam-Titel. Nur Novak Djokovic (24) war erfolgreicher. Ganze fünf Saisonen (2008, 2010, 2013, 2017 und 2019) beendete Spaniens Nationalheld als Weltranglistenerster. Insgesamt stand der Real-Madrid-Fan 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Auch Olympia-Gold gewann Nadal gleich zweimal, 2008 im Einzel in Peking und 2016 im Doppel in Rio mit Marc Lopez. Nun neigt sich eine der glorreichsten Karrieren dem Ende zu ...