Sechs Monate ging Fechterin durch Himmel und Hölle

Vor circa vier Wochen war die Salzburgerin wieder im Himmel, durfte endlich fechten. Dass die Vorbereitung auf die U23-EM in Antalya (Tur) nicht optimal war, tut der Freude keinen Abbruch. „Ich will einfach Spaß haben und fechten. Es ist so eine Belohnung, da hinfahren zu dürfen.“ Am Donnerstag steigt die Kaderfechterin in den Flieger in die Türkei, Freitag startet das Großereignis.