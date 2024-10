Wie aus Ex-Spitzensportler Serienbetrüger wurde

Auch mit Finanzieren hatte sich der Ex-Crack auf dünnes Eis gewagt: „Ich wurde durch meine weltweiten Kontakte, mein tolles Netzwerk, gefragt, ob ich nicht helfen könnte, steuerschonend und gewinnbringend Gelder in die Schweiz zu transferieren“, erklärt er etwas umständlich. Er habe für seinen Bekannten am Finanzmarkt gekauft und verkauft, nur leider sei sich alles irgendwie nicht ausgegangen. „Ich habe gemerkt, dass es nicht funktioniert; also habe ich versucht, durch Sportwetten die Verluste wieder hereinzuholen.“ Auch das funktionierte nicht – und so blieb letztlich ein Schuldenberg von 1,4 Millionen Euro übrig und es klickten die Handschellen.