Grüne starten Wahlkampf: „Richtungsentscheidung“

Kampf gegen Bodenverbrauch

„Wir konzentrieren uns in unserem Programm auf Lösungen, die auch wirklich in der Steiermark entschieden werden können“, betonte Landesgeschäftsführer Timon Scheuer. „Bodenverschwendung stoppen“ steht beispielsweise ganz oben am 20-Punkte-Programm, in dem ein maximaler Bodenverbrauch von 0,4 Hektar pro Tag angepeilt wird. Damit will man 1000 Hektar Bodenverbauung jährlich einsparen. Krautwaschl führte auch eine Photovoltaik-Pflicht für größere Parkplätze und bereits versiegelten Flächen wie Supermärkte und Lärmschutzwände an.