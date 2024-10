Grüne: „Wir müssen uns mehr gegen Lügen wehren“

Es heißt oft, in Graz werden Wahlen entschieden. Die Verkehrspolitik von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner polarisiert. Wird das eine Rolle bei der Landtagswahl spielen?

Verkehrspolitik polarisiert immer. Judith Schwentner wurde unter anderem wegen des Versprechens gewählt, den Platz in der Stadt gerechter für alle Mobilitätsteilnehmer zu verteilen, also auch für Fußgänger, Radfahrer, Öffi-Fahrer. Es wird aber in Graz immer Autos geben. Vieles, was kritisiert wird – und das weiß die ÖVP ganz genau -, wurde unter Bürgermeister Siegfried Nagl entschieden. Wir Grünen sind oft so redlich beim Arbeiten, dass wir uns zu wenig gegen die Lügen und Propaganda, die über uns verbreitet werden, wehren.