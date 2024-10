Ein Wochenende voller Highlights in Oberösterreich

Wer noch nach Ideen für ein abwechslungsreiches Wochenende in OÖ Ausschau hält, wird hier bestimmt fündig: Grandioser Humor erwartet einen bei Tereza Hossa in Linz oder mit Roland Düringer in Traun. Musik kommt aber auch nicht zu kurz: Mit seinem unverkennbaren Wiener Blues ist Norbert Schneider zu Gast in Leonding. Und Kinder werden bei „Pettersson und Findus“ in Wels unterhalten.