Stark gefährdet: Das ist der Vogel des Jahres

Geeignete Lebensräume werden immer kleiner

Die Krickente mit ihrem auffällig hübschen Prachtkleid ist Europas kleinste Entenart. Sie brütet hierzulande an störungsarmen, seichten Stillgewässern mit dichtem Uferbewuchs. Geeignete Lebensräume seien etwa in Mooren, an vegetationsreichen Kleinseen, aber auch an Fischteichen zu finden, so die Vogelschutzorganisation. Wichtig sei eine schlammige Flachwasserzone am Ufer mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot in Form von Kleinlebewesen, wo die Enten und ihre Jungen nach Nahrung suchen können.