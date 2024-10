Israel: Nasrallahs Nachfolger vermutlich tot

Der hochrangige Hisbollah-Anführer war Berichten zufolge Ziel eines massiven israelischen Bombardements in der libanesischen Hauptstadt Beirut in der vergangenen Woche. Er ist ein Cousin des getöteten Nasrallah und soll gute Verbindungen zum Iran haben. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari teilte mit, das Militär untersuche die Ergebnisse des Angriffs auf das Geheimdiensthauptquartier der Hisbollah in Beirut, in dem sich demnach auch Safieddine aufgehalten haben soll, derzeit noch. Nasrallah selbst war bei einem Luftangriff Ende September getötet worden.