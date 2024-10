Hohe Wogen nach Disput zwischen FP-Mann und Ärztin

Soll ein Arzt in seiner Heimatgemeinde auch politisch aktiv sein? Diese Frage beantwortet der Gschwandter Allgemeinmediziner Martin Reiter mit einem klaren Nein. Er trennt beide Aufgaben strikt. In seinem Heimatort ist er VP-Gemeindevorstand, in Leonding Hausarzt. Die Gefahr von Interessenskonflikten und Missverständnissen sei sonst viel zu groß.