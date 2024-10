Fabio Ingolitsch ist der neue Wunschkandidat

Fabio Ingolitsch ist der erste Kandidat auf die Trainernachfolge von Joachim Standfest in Altach. Jung, gut ausgebildet, Erfahrung bei Red Bull – so beschreibt Sportdirektor Roland Kirchler den gebürtigen Salzburger. Am Dienstag liefen die Verhandlungen um die letzten Vertragsdetails – und mit dem FC Zürich, wo der Bruder von Altach-Verteidiger Sandro Ingolitsch zuletzt U21-Trainer war, muss eine Ablöse vereinbart werden.