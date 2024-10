Brisante Frage: Für wen baut die Stadt eigentlich?

Brisante Kontrollamtsberichte

Kontrollamtsberichte sorgten in der abgelaufenen Periode in Innsbruck immer wieder für kleinere und größere politische Erdbeben. Im Gemeinderat kommt diesmal ein Bericht über die Berufsfeuerwehr Innsbruck aufs Tapet. Dem Vernehmen nach ist dieser sehr kritisch ausgefallen und gespickt mit konkreten Empfehlungen. Einer der zentralen Punkte ist die hohe Zahl an Bediensteten, die einer Nebenbeschäftigung nachgehen, was offenbar etliche Fragen arbeitsrechtlicher Natur aufwirft. Zudem wird die Erreichbarkeit des Westens der Stadt in der vorgeschriebenen Zeit thematisiert. Wie in der „Krone“ berichtet, bestehen Zweifel, ob die in einer Studie angenommene Durchschnitts-Geschwindigkeit von 42 km/h von Einsatzfahrzeugen in der Stadt eingehalten werden kann.