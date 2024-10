Tourismus freut sich über zweitbeste Sommer-Saison

Vorfreude auf Winter ist groß

In den Wintersportregionen ist die Vorfreude auf die kalte Saison mit dem Magneten „Ski-WM in Saalbach“ jetzt schon groß. Leo Bauernberger, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft (SLT) sieht es als große Chance, „Salzburgs Kompetenz als Austragungsort internationaler Top-Sportveranstaltungen unter Beweis zu stellen und die Wintersport-Leidenschaft, die Salzburg seit Generationen prägt, in der ganzen Welt zu zeigen.“