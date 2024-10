Freude am Kitz über Traumstart in den Winter

In Snow Space Salzburg mit den drei Skiorten St. Johann, Flachau und Wagrain startet die Saison voraussichtlich am 29. November. Über den September-Schnee freut man sich aber genauso: „Es tut dem Wasserhaushalt am Berg gut und es ist auch eine gigantische Werbe-Ansage“, so Bergbahnenchef Wolfgang Hettegger. Bis zum Start in den Winter müssen tausend Schneekanonen und -lanzen im Gelände positioniert werden. Parallel läuft noch der Spätsommerbetrieb.