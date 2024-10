Schwärzler wirft Ex-Salzburg-Ass in Valencia raus

Perfekter Start ins Spiel

Doch davon war beim Challenger in Valencia nichts zu sehen. Schwärzler, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, startete perfekt und nahm Kopriva gleich sein erstes Service zum 1:0 ab. Allerdings konnte der Tscheche umgehend kontern. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Schwärzler erst auf 3:1 davonzog, ehe sein Gegenüber erneut ausglich.