Schwärzler gewinnt in Valencia das Quali-Finale

Nachdem der Harder, der aktuell in der ATP-Weltrangliste an Position 375 aufscheint, vorige Woche beim Challenger im portugiesischen Braga Lokalmatador Francisco Rocha (25/ATP-Nr. 720) in der ersten Quali-Runde sang- und klanglos mit 5:7 und 3:6 unterlegen war, legte er eine Trainingswoche in Barcelona ein, wo er unter anderem FC Barcelona-Coach Hansi Flick traf.