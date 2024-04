Joel Schwärzler ließ J. J. Wolf keine Chance

Joel Schwärzler machte seinen nächsten großen Schritt auf der ATP-Tour. Der 18-jährige Harder, der schon in den letzten Wochen gezeigt hatte, dass er im Herrentennis gut angekommen ist, besiegte beim Challenger in Savanna (US) den an Nummer eins gesetzten Lokalmatadoren Jeffrey John „J. J.“ Wolf in nur 1:07 Stunden Spielzeit glatt mit 6:2 und 6:1 und zog damit im Eiltempo ins Achtelfinale ein.