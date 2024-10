Kanister mit Schwefelsäure in Lastwagen beschädigt

Zu einem Gefahrgut-Einsatz musste die Feuerwehr am Dienstagvormittag in Kirchbichl im Tiroler Unterland ausrücken. In einem Lkw war aufgrund eines ruckartigen Bremsmanövers Schwefelsäure ausgetreten. Letztlich konnte Schlimmeres verhindert werden – verletzt wurde niemand.