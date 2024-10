Dieser Österreicher mischt die NASCAR-Szene auf

Was für viele Kids „Disney World“ bedeutet, ist für tausende Motorsport-Begeisterte wohl die NASCAR-Serie. In Österreich noch etwas unter dem Radar, zieht der europäische Ableger der höchsten US-Motorsportliga unzählige Fans an die Strecken. So wanderten heuer rund 50.000 Fans an den Traditionskurs in Brands Hatch (Großbritannien), fanden sich dort in einer Art „Mini-Daytona“ wieder. Live-Musik an allen Ecken und Enden, Hamburger- und Bier-Standln zum Verweilen, Demo-Acts der US-Sportarten wie Football, Baseball oder Basketball.