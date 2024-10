Bezos‘ Geheimnis: So starten Sie smart in den Tag

Wer erfolgreich sein möchte, muss nur entsprechend in den Tag starten – so propagieren es zumindest viele CEOs, die ganz oben angekommen sind. Beispiel Tim Cook: Der Apple-Chef rühmt sich damit, äußerst früh und produktiv in den Tag zu starten. „Ich wache um 3.45 Uhr auf, erledige E-Mails um 4.30 Uhr und bin um fünf Uhr morgens im Fitnessstudio. Und am nächsten Tag fange ich wieder von vorne an. Aber ich liebe es, es ist mein Leben“, schilderte Cook im Vorjahr am Rande eines Rugby-Matches im US-Fernsehen.