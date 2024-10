Holzschuppen in Flammen: War Feuerteufel am Werk?

Sonntagabend, kurz nach 21.30 Uhr, brach in dem Holzschuppen in der Schießstandgasse in Innsbruck-Hötting der Brand aus. „Nachdem der Besitzer das Feuer bemerkt hatte, setzte er zunächst einen Notruf ab“, hieß es vonseiten der Ermittler. Daraufhin versuchte der 85-Jährige, das Feuer zu bekämpfen bzw. zu löschen. Dabei habe er sich verletzt. Er musste mit der Rettung in die Klinik eingeliefert werden.