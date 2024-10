Warum Sturm bei der Salzburg-Gala alle überraschte

Mit seinem ersten Hattrick katapultierte sich Mika Biereth an die Spitze der Schützenliste: „Wir haben hoch gepresst, mit viel Energie gespielt, es war ein perfekter Tag, der mit fünf Toren endete. Es war das beste Spiel meiner Profikarriere!“ Ehe der Rekordeinkauf aus London gestern zum dänischen U21-Team zum Duell mit Schweden flog, lobte er Sturms nächsten Offensivzauberer aus der Premier League, Malick Yalcouye: „Er ist ein verrückter Typ, der den ganzen Tag laufen kann und enorme Energie reinbringt.“ Auch Ilzer ist happy über den 18-jährigen Doppelstaatsbürger, den Mali gerne ins Team holen würde, der sich selbst aber als Mann der Elfenbeinküste sieht. Ihm sagte der Coach eine große Karriere voraus: „Warum sollte es Malick in Brighton nicht schaffen, das zu werden, was Naby Keita für Liverpool ist?“